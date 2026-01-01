Nike Commute-rygsæk (25 liter)

Denne rygsæk har reflekterende detaljer til den moderne pendler. Den har et separat polstret laptop-rum, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine vigtige småting, mens en lynlåslomme, der kan udvides, på den ene side passer til de fleste store vandflasker.

Vist farve: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver

Stylenr.: IQ1281-085