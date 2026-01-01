Genanvendte materialer
Nike Commute
Rygsæk (25 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne rygsæk har reflekterende detaljer til den moderne pendler. Den har et separat polstret laptop-rum, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine vigtige småting, mens en lynlåslomme, der kan udvides, på den ene side passer til de fleste store vandflasker.
- Vist farve: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1281-085
Nike Commute
Denne rygsæk har reflekterende detaljer til den moderne pendler. Den har et separat polstret laptop-rum, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine vigtige småting, mens en lynlåslomme, der kan udvides, på den ene side passer til de fleste store vandflasker.
Fordele
- Den indvendige lomme har plads til en bærbar på op til 15".
- Polstret bagpanel og justerbare skulderstropper giver ekstra komfort.
- Udvendig lynlåslomme giver hurtig adgang til dine vigtige småting.
- Aftagelig minitaske giver dig mulighed for at holde styr på småting.
Produktoplysninger
- B 30,5 cm x H 48 cm x D 13 cm
- Detaljer i reflekterende design
- Skal pletrenses
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: Football Grey/Football Grey/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1281-085
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Commute