Nike Commute Nike Tech-crossbody-taske (1 liter)

Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Den ultimative taske til pendlere med Nike Tech-æstetik. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
Nike Commute
Den ultimative taske til pendlere med Nike Tech-æstetik. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Thomas33294383
Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).
Nike Commute