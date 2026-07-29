 
billede 1 af 8
Nike Commute Nike Tech-crossbody-taske (1 liter) - Light Bone/Light Bone/sort

Genanvendte materialer

Nike Commute

Nike Tech-crossbody-taske (1 liter)

219,90 kr.
Light Bone/Light Bone/sort
sort/sort/Reflect Silver
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Den ultimative taske til pendlere med Nike Tech-æstetik. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.


  • Vist farve: Light Bone/Light Bone/sort
  • Stylenr.: IU1421-072

Nike Commute

219,90 kr.

Den ultimative taske til pendlere med Nike Tech-æstetik. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Fordele

  • Justerbar skulderstrop kan konverteres til at bære på begge sider.
  • Polstret bagpanel giver dig mulighed for at bære den komfortabelt.

Produktoplysninger

  • B 12,5 cm x H 20 cm x D 5 cm
  • Hoveddel: 100% nylon. For: 100% polyester.
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: Light Bone/Light Bone/sort
  • Stylenr.: IU1421-072

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Thomas33294383

    Leger et pratique. On peut mettre facilement un étui de lunette ou/et un grand téléphone (type S24 ultra).

Nike Commute Nike Tech-crossbody-taske (1 liter)

Nike Commute

219,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 10