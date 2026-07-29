Nike Commute Nike Tech-crossbody-taske (1 liter)

Den ultimative taske til pendlere med Nike Tech-æstetik. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Vist farve: Light Bone/Light Bone/sort

Stylenr.: IU1421-072