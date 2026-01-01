Genanvendte materialer
Nike Commute
Mulepose (20 L)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy mulepose har en blød, foret laptop-lomme, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine små vigtige ejendele, mens en bekvem udvidelig lynlåslomme på den ene side passer til de fleste store vandflasker. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1283-010
Nike Commute
Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy mulepose har en blød, foret laptop-lomme, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine små vigtige ejendele, mens en bekvem udvidelig lynlåslomme på den ene side passer til de fleste store vandflasker. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
Fordele
- Aftagelig skulderrem og store bærehåndtag giver dig mulighed for at rejse på forskellige måder.
- Aftagelig minitaske giver dig mulighed for at holde styr på småting.
- Indvendigt rum til laptop på op til 15".
Produktoplysninger
- B 30,5 cm x H 40,5 cm x D 15 cm
- Hoveddel: 100% nylon. For: 95% polyester/5% nylon. Møntlomme: Hoveddel: 100% nylon. For: 100 % polyester.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1283-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Commute.
Nike Commute