Nike Commute-mulepose (20 L)

Mode møder funktion til den moderne pendler. Hovedrummet i denne trendy mulepose har en blød, foret laptop-lomme, der hjælper med at holde din teknologi sikker og organiseret. En lynlåslomme foran giver hurtig adgang til dine små vigtige ejendele, mens en bekvem udvidelig lynlåslomme på den ene side passer til de fleste store vandflasker. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Vist farve: sort/sort/Reflect Silver

Stylenr.: IQ1283-010