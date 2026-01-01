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Nike Commute Crossbody-taske (1 liter) - sort/sort/Reflect Silver

Genanvendte materialer

Nike Commute

Crossbody-taske (1 liter)

219,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Mode møder funktion til den moderne pendler. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.


  • Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
  • Stylenr.: IQ1279-010

Nike Commute

219,90 kr.

Mode møder funktion til den moderne pendler. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.

Fordele

  • Justerbar skulderstrop kan konverteres til at bære på begge sider.
  • Polstret bagpanel giver dig mulighed for at bære den komfortabelt.

Produktoplysninger

  • B 12,5 cm x H 20 cm x D 5 cm
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
  • Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
  • Stylenr.: IQ1279-010

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Commute Crossbody-taske (1 liter)

    Nike Commute

    219,90 kr.

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