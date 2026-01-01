Genanvendte materialer
Nike Commute
Crossbody-taske (1 liter)
Klarna tilgængelig ved kassen.
Mode møder funktion til den moderne pendler. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1279-010
Nike Commute
Mode møder funktion til den moderne pendler. Lille, men mægtig – denne taske har den perfekte størrelse til alle dine små, daglige fornødenheder. Den har både for- og bagrum med lynlås. En indvendig lomme bagpå hjælper med at holde styr på dine værdigenstande og gør dem nemme at få adgang til. Reflekterende detaljer giver en iøjnefaldende finish.
Fordele
- Justerbar skulderstrop kan konverteres til at bære på begge sider.
- Polstret bagpanel giver dig mulighed for at bære den komfortabelt.
Produktoplysninger
- B 12,5 cm x H 20 cm x D 5 cm
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Produktet er ikke beregnet til brug som personligt sikkerhedsudstyr
- Vist farve: sort/sort/Reflect Silver
- Stylenr.: IQ1279-010
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Commute