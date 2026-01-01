triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 12
Nike Club-træningsbukser til mænd - sort/Sanddrift/Sanddrift

Genanvendte materialer

Nike Club

Løbebukser til mænd

699,90 kr.
sort/Sanddrift/Sanddrift
Fir/Phantom/Phantom
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse traditionelle træningsbukser er fremstillet i et friskt vævet materiale i et design med lige ben og elastiksnore i kanten, så du kan ændre looket omkring dine sko.


  • Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IQ6278-010

Nike Club

699,90 kr.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse traditionelle træningsbukser er fremstillet i et friskt vævet materiale i et design med lige ben og elastiksnore i kanten, så du kan ændre looket omkring dine sko.

Fordele

  • Fuld meshforing giver komfort og åndbarhed.
  • Sidepaneler giver tidløs stil.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Club-skriftlogo
  • Lommer til hænderne
  • Baglomme med trykknaplukning
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
  • Stylenr.: IQ6278-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
    • Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Nike Club.

    Nike Club-træningsbukser til mænd

    Nike Club

    699,90 kr.

    Fuldend looket

    Item 3 of 5