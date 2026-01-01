Nike Club-træningsbukser til mænd

Genanvendte materialer
Nike Club
Løbebukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse traditionelle træningsbukser er fremstillet i et friskt vævet materiale i et design med lige ben og elastiksnore i kanten, så du kan ændre looket omkring dine sko.
- Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IQ6278-010
Nike Club
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse traditionelle træningsbukser er fremstillet i et friskt vævet materiale i et design med lige ben og elastiksnore i kanten, så du kan ændre looket omkring dine sko.
Fordele
- Fuld meshforing giver komfort og åndbarhed.
- Sidepaneler giver tidløs stil.
Produktoplysninger
- Broderet Nike Club-skriftlogo
- Lommer til hænderne
- Baglomme med trykknaplukning
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 100 % nylon. For: 100 % polyester.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Sanddrift/Sanddrift
- Stylenr.: IQ6278-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
- Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club