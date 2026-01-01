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Nike Club-stretchbukser med lige ben til mænd - Obsidian/hvid

Nike Club

Stretchbukser med lige ben til mænd

749,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse bukser er fremstillet i et åndbart, elastisk maskinstrikket materiale, der draperer sig som vævet stof. Deres traditionelle, afslappede pasform har et lige snit i hele benet og en åben kant, så de lægger sig omkring dine sko.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO3782-451

Nike Club

749,90 kr.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse bukser er fremstillet i et åndbart, elastisk maskinstrikket materiale, der draperer sig som vævet stof. Deres traditionelle, afslappede pasform har et lige snit i hele benet og en åben kant, så de lægger sig omkring dine sko.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Lommer til hænderne
  • Åben baglomme
  • Hoveddel: 44% bomuld/43% polyester/13% elastan. Lommeposer: 87% polyester/13% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO3782-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club-stretchbukser med lige ben til mænd

    Nike Club

    749,90 kr.

    Fuldend looket

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