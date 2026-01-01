Nike Club-stretchbukser med lige ben til mænd

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse bukser er fremstillet i et åndbart, elastisk maskinstrikket materiale, der draperer sig som vævet stof. Deres traditionelle, afslappede pasform har et lige snit i hele benet og en åben kant, så de lægger sig omkring dine sko.

Vist farve: Obsidian/hvid

Stylenr.: IO3782-451