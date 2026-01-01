Nike Club
Stretchbukser med lige ben til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse bukser er fremstillet i et åndbart, elastisk maskinstrikket materiale, der draperer sig som vævet stof. Deres traditionelle, afslappede pasform har et lige snit i hele benet og en åben kant, så de lægger sig omkring dine sko.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO3782-451
Nike Club
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse bukser er fremstillet i et åndbart, elastisk maskinstrikket materiale, der draperer sig som vævet stof. Deres traditionelle, afslappede pasform har et lige snit i hele benet og en åben kant, så de lægger sig omkring dine sko.
Produktoplysninger
- Broderet Nike Futura-logo
- Lommer til hænderne
- Åben baglomme
- Hoveddel: 44% bomuld/43% polyester/13% elastan. Lommeposer: 87% polyester/13% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO3782-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 191 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club