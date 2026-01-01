Nike Club-sneakerbukser til mænd

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Vi har lavet bukser med den perfekte længde og de perfekte proportioner, så du kan vise dine sko frem. De har en baggy-pasform med et let tapered snit og en længde, der er designet til at nå til pløsen på dine sneaks med lav kant.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: IQ4941-010