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Nike Club-sneakerbukser til mænd - sort/hvid

Nike Club

Sneakerbukser til mænd

749,90 kr.
sort/hvid
Obsidian/hvid
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Vi har lavet bukser med den perfekte længde og de perfekte proportioner, så du kan vise dine sko frem. De har en baggy-pasform med et let tapered snit og en længde, der er designet til at nå til pløsen på dine sneaks med lav kant.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IQ4941-010

Nike Club

749,90 kr.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Vi har lavet bukser med den perfekte længde og de perfekte proportioner, så du kan vise dine sko frem. De har en baggy-pasform med et let tapered snit og en længde, der er designet til at nå til pløsen på dine sneaks med lav kant.

Fordele

  • Mellemkraftigt bomuldslærred er behageligt og slidstærkt.
  • Pressefolder ned langs benet giver en klassisk stil.
  • Elastisk linning med snoretræk kombineres med en lynlåsgylp og knaplukning.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Lommer til hænderne
  • Baglomme med trykknaplukning
  • Hoveddel: 100 % bomuld. Lommeposer: 87% polyester/13% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: IQ4941-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Nike Club-sneakerbukser til mænd

    Nike Club

    749,90 kr.

    Fuldend looket

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