Nike Club
Sneakerbukser til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Vi har lavet bukser med den perfekte længde og de perfekte proportioner, så du kan vise dine sko frem. De har en baggy-pasform med et let tapered snit og en længde, der er designet til at nå til pløsen på dine sneaks med lav kant.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IQ4941-010
Nike Club
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Vi har lavet bukser med den perfekte længde og de perfekte proportioner, så du kan vise dine sko frem. De har en baggy-pasform med et let tapered snit og en længde, der er designet til at nå til pløsen på dine sneaks med lav kant.
Fordele
- Mellemkraftigt bomuldslærred er behageligt og slidstærkt.
- Pressefolder ned langs benet giver en klassisk stil.
- Elastisk linning med snoretræk kombineres med en lynlåsgylp og knaplukning.
Produktoplysninger
- Broderet Nike Futura-logo
- Lommer til hænderne
- Baglomme med trykknaplukning
- Hoveddel: 100 % bomuld. Lommeposer: 87% polyester/13% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: IQ4941-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
- Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club