Nike
Club-sæt med beanie og vanter til mindre børn
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Børn kan supplere deres Nike-jakke, pasform eller sneaks med dette todelte tilbehørssæt. Huen med opslag er fremstillet i superblødt kashmirlignende akrylgarn, der føles super behageligt, og de matchende handsker er lavet af elastisk garn, hvilket giver en behagelig pasform, der hjælper med at holde små hænder dejligt varme.
- Vist farve: sort
- Stylenr.: FV2830-010
Nike
Børn kan supplere deres Nike-jakke, pasform eller sneaks med dette todelte tilbehørssæt. Huen med opslag er fremstillet i superblødt kashmirlignende akrylgarn, der føles super behageligt, og de matchende handsker er lavet af elastisk garn, hvilket giver en behagelig pasform, der hjælper med at holde små hænder dejligt varme.
Produktoplysninger
- Hat: 100% akryl; Handsker: 82% akryl/17% polyester/1% elastan
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort
- Stylenr.: FV2830-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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