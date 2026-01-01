Nike Club-sæt med beanie og vanter til mindre børn

Børn kan supplere deres Nike-jakke, pasform eller sneaks med dette todelte tilbehørssæt. Huen med opslag er fremstillet i superblødt kashmirlignende akrylgarn, der føles super behageligt, og de matchende handsker er lavet af elastisk garn, hvilket giver en behagelig pasform, der hjælper med at holde små hænder dejligt varme.

Vist farve: sort

Stylenr.: FV2830-010