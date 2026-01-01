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Nike Club-sæt med beanie og vanter til mindre børn - sort

Nike

Club-sæt med beanie og vanter til mindre børn

26% rabat
sort
Playful Pink

Klarna tilgængelig ved kassen.

Børn kan supplere deres Nike-jakke, pasform eller sneaks med dette todelte tilbehørssæt. Huen med opslag er fremstillet i superblødt kashmirlignende akrylgarn, der føles super behageligt, og de matchende handsker er lavet af elastisk garn, hvilket giver en behagelig pasform, der hjælper med at holde små hænder dejligt varme.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FV2830-010

Nike

26% rabat

Børn kan supplere deres Nike-jakke, pasform eller sneaks med dette todelte tilbehørssæt. Huen med opslag er fremstillet i superblødt kashmirlignende akrylgarn, der føles super behageligt, og de matchende handsker er lavet af elastisk garn, hvilket giver en behagelig pasform, der hjælper med at holde små hænder dejligt varme.

Produktoplysninger

  • Hat: 100% akryl; Handsker: 82% akryl/17% polyester/1% elastan
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: FV2830-010

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club-sæt med beanie og vanter til mindre børn

    Nike

    26% rabat

    Fuldend looket