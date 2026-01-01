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Nike Club Rules-T-shirt - sort/Obsidian

Nike Club Rules

T-shirt

379,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.


  • Vist farve: sort/Obsidian
  • Stylenr.: IR6999-010

Nike Club Rules

379,90 kr.

Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.

Produktoplysninger

  • NikeCourt-mærke
  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Obsidian
  • Stylenr.: IR6999-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Big and tall-modellen har størrelse 2XL på og er 191 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club Rules-T-shirt

    Nike Club Rules

    379,90 kr.

    Fuldend looket

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