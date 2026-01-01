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Nike Club Rules
T-shirt
379,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.
- Vist farve: sort/Obsidian
- Stylenr.: IR6999-010
Nike Club Rules
379,90 kr.
Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.
Produktoplysninger
- NikeCourt-mærke
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Obsidian
- Stylenr.: IR6999-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Big and tall-modellen har størrelse 2XL på og er 191 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club Rules
379,90 kr.