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Nike Club Rules
T-shirt
329,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.
- Vist farve: Summit White
- Stylenr.: IU4465-121
Nike Club Rules
329,90 kr.
Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.
Produktoplysninger
- Ribkrave
- 100% bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Summit White
- Stylenr.: IU4465-121
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
- Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club Rules
329,90 kr.
Flere oplysninger
- Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
- Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.