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Nike Club Rules-T-shirt - Summit White

Nike Club Rules

T-shirt

329,90 kr.
Summit White
Hydrogen Blue
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.


  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IU4465-121

Nike Club Rules

329,90 kr.

Det kraftige bomuld giver denne Club Rules-T-shirt et stift fald og en struktureret fornemmelse. Den løstsiddende pasform giver en rummelig fornemmelse af hoveddelen.

Produktoplysninger

  • Ribkrave
  • 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Summit White
  • Stylenr.: IU4465-121

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
    • Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club Rules-T-shirt

    Nike Club Rules

    329,90 kr.

    Flere oplysninger

      • Set på Braylan Shelby, defensive end i amerikansk collegefodbold.
      • Shelby er 196 cm høj og bruger størrelse 2XL.

    Fuldend looket

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