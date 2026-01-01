Nike Club Rules-sweatshirt med rund hals i french terry til mænd

Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi tog de klassiske country club-vibes og vendte dem på hovedet med denne crewneck i French Terry. De bløde løkker på ydersiden kombineret med ribstrikkede detaljer giver et slidt look. Og pasformen? Glem alt om skræddersyet – den er løs og komfortabel.

Vist farve: Sail/sort

Stylenr.: IR0981-133