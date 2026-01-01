Nike Club Rules
Sweatshirt med rund hals i french terry til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi tog de klassiske country club-vibes og vendte dem på hovedet med denne crewneck i French Terry. De bløde løkker på ydersiden kombineret med ribstrikkede detaljer giver et slidt look. Og pasformen? Glem alt om skræddersyet – den er løs og komfortabel.
- Vist farve: Sail/sort
- Stylenr.: IR0981-133
Nike Club Rules
Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi tog de klassiske country club-vibes og vendte dem på hovedet med denne crewneck i French Terry. De bløde løkker på ydersiden kombineret med ribstrikkede detaljer giver et slidt look. Og pasformen? Glem alt om skræddersyet – den er løs og komfortabel.
Fordele
- De påsyede bogstaver på ryggen skiller sig ud.
- French terry-materialet er designet med en ind-og-ud-følelse og er glat på indersiden med bløde løkker på ydersiden.
- Den justerbare bungee forneden giver dig mulighed for at finde den perfekte pasform.
- tilføj panel
Produktoplysninger
- NikeCourt-mærke
- Lommepose
- Ribmanchetter
- Hoveddel: 88% bomuld/12% polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan. Hættefor: 88% bomuld/12% polyester.
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Sail/sort
- Stylenr.: IR0981-133
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
- Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club Rules