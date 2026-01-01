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Nike Club Rules-sweatshirt med rund hals i french terry til mænd - Sail/sort

Nike Club Rules

Sweatshirt med rund hals i french terry til mænd

749,90 kr.
Sail/sort
Fir/Sail
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi tog de klassiske country club-vibes og vendte dem på hovedet med denne crewneck i French Terry. De bløde løkker på ydersiden kombineret med ribstrikkede detaljer giver et slidt look. Og pasformen? Glem alt om skræddersyet – den er løs og komfortabel.


  • Vist farve: Sail/sort
  • Stylenr.: IR0981-133

Nike Club Rules

749,90 kr.

Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi tog de klassiske country club-vibes og vendte dem på hovedet med denne crewneck i French Terry. De bløde løkker på ydersiden kombineret med ribstrikkede detaljer giver et slidt look. Og pasformen? Glem alt om skræddersyet – den er løs og komfortabel.

Fordele

  • De påsyede bogstaver på ryggen skiller sig ud.
  • French terry-materialet er designet med en ind-og-ud-følelse og er glat på indersiden med bløde løkker på ydersiden.
  • Den justerbare bungee forneden giver dig mulighed for at finde den perfekte pasform.
  • tilføj panel

Produktoplysninger

  • NikeCourt-mærke
  • Lommepose
  • Ribmanchetter
  • Hoveddel: 88% bomuld/12% polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan. Hættefor: 88% bomuld/12% polyester.
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Sail/sort
  • Stylenr.: IR0981-133

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Big & Tall-modellen har størrelse 3XL på og er 183 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club Rules-sweatshirt med rund hals i french terry til mænd

    Nike Club Rules

    749,90 kr.

    Fuldend looket

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