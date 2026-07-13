triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
Nike Club Rules Aero-FIT Mock Neck-overdel til mænd - Sail/Sail

Genanvendte materialer

Nike Club Rules

Aero-FIT Mock Neck-overdel til mænd

449,90 kr.
Sail/Sail
Obsidian/Obsidian
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi har tilføjet et jacquard-houndstooth-design til en overdel, der har Aero-FIT-teknologi, for at give dig et klubværdigt look, der er beregnet til bevægelse og lange dage udenfor.


  • Vist farve: Sail/Sail
  • Stylenr.: IU0800-133

Nike Club Rules

449,90 kr.

Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi har tilføjet et jacquard-houndstooth-design til en overdel, der har Aero-FIT-teknologi, for at give dig et klubværdigt look, der er beregnet til bevægelse og lange dage udenfor.

Fordele

  • Nike Aero-FIT-teknologi er designet til maksimal åndbarhed. Den giver luftgennemstrømning mod din hud, så du kan holde dig afkølet, når temperaturen er høj.
  • Standardpasformen giver en afslappet fornemmelse og er designet til at sidde tættere til kroppen.

Produktoplysninger

  • NikeCourt-logo
  • Broderet Swoosh-logo
  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Sail/Sail
  • Stylenr.: IU0800-133

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Aero-FIT er Nikes første elitepræstationsbeklædning, der er fremstillet af 100 procent tekstilaffald. Det er en sejr i brandets årtierlange engagement i at reducere sit fodaftryk og hjælpe atleter med at tilpasse sig virkningerne af klimaforandringerne.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Great for Hot Weather

    Timi958879019

    Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)

Nike Club Rules Aero-FIT Mock Neck-overdel til mænd

Nike Club Rules

449,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 9