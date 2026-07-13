Nike Club Rules Aero-FIT Mock Neck-overdel til mænd

Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi har tilføjet et jacquard-houndstooth-design til en overdel, der har Aero-FIT-teknologi, for at give dig et klubværdigt look, der er beregnet til bevægelse og lange dage udenfor.
Nike Club Rules
Vores eneste regel er at bryde reglerne. Vi har tilføjet et jacquard-houndstooth-design til en overdel, der har Aero-FIT-teknologi, for at give dig et klubværdigt look, der er beregnet til bevægelse og lange dage udenfor.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Great for Hot Weather
Timi958879019
Awesome, just incredible. I'm wearing it in the office and actually the 30 degrees Celcius are not hurting me as much anymore. Thank you so much Nike, this is a true game changer for hot office days :)
Nike Club Rules