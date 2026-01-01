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Nike Club
Organizersæt (fire dele)
399,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Undgå rod, og hold styr på dine ting. Dette sæt indeholder tre opbevaringskuber og en stor skotaske, der giver dig mulighed for at pakke dine sneakers i et andet rum end dit øvrige udstyr.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IW7999-091
Nike Club
399,90 kr.
Undgå rod, og hold styr på dine ting. Dette sæt indeholder tre opbevaringskuber og en stor skotaske, der giver dig mulighed for at pakke dine sneakers i et andet rum end dit øvrige udstyr.
Fordele
- Flere opbevaringsmuligheder gør det nemt at holde orden på dine ting.
- Slidstærkt ripstopmateriale til hverdagsbrug.
Produktoplysninger
- 2 kg
- Lille taske: B 30,5 cm x H 15 cm x D 8,9 cm. Mellemstor taske: B 30,5 cm x H 23 cm x D 8,9 cm. Stor taske: B 35,6 cm x H 30,5 cm x D 8,9 cm
- 100 % polyester
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IW7999-091
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club
399,90 kr.