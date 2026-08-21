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Nike Club-lomme til laptop - Space Purple/Bleached Coral/sort

Nike Club

Lomme til laptop

279,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne vandafvisende Nike Club-laptoplomme passer til en laptop på 16", og den forreste lynlåslomme kan rumme en tablet på 14" eller tilbehør.


  • Vist farve: Space Purple/Bleached Coral/sort
  • Stylenr.: IW7915-570

Nike Club

279,90 kr.

Denne vandafvisende Nike Club-laptoplomme passer til en laptop på 16", og den forreste lynlåslomme kan rumme en tablet på 14" eller tilbehør.

Produktoplysninger

  • Passer til en laptop på op til 16"
  • Hoveddel: 54% nylon/40% polyester/6% elastan. For: 100 % polyester.
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: Space Purple/Bleached Coral/sort
  • Stylenr.: IW7915-570

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club-lomme til laptop

    Nike Club

    279,90 kr.