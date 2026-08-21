billede 1 af 4
Nike Club
Lomme til laptop
279,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne vandafvisende Nike Club-laptoplomme passer til en laptop på 16", og den forreste lynlåslomme kan rumme en tablet på 14" eller tilbehør.
- Vist farve: Space Purple/Bleached Coral/sort
- Stylenr.: IW7915-570
Nike Club
279,90 kr.
Denne vandafvisende Nike Club-laptoplomme passer til en laptop på 16", og den forreste lynlåslomme kan rumme en tablet på 14" eller tilbehør.
Produktoplysninger
- Passer til en laptop på op til 16"
- Hoveddel: 54% nylon/40% polyester/6% elastan. For: 100 % polyester.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: Space Purple/Bleached Coral/sort
- Stylenr.: IW7915-570
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Ingen anmeldelser
Nike Club
279,90 kr.