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Gode bedømmelser
Nike Club-joggers i french terry til mænd - sort/sort/hvid

Nike Club

Joggers i french terry til mænd

399,90 kr.
sort/sort/hvid
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
Obsidian/Obsidian/hvid
Pink Foam/Pink Foam/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse klassiske joggers er designet til at føles afslappede i sædet og lårene med en let faconsyning ved de ribbede ankler. Deres mellemtunge french terry-materiale har en blød, behagelig fornemmelse ligesom dine klassiske sweatpants.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FN3801-010

Nike Club

399,90 kr.

Disse klassiske joggers er designet til at føles afslappede i sædet og lårene med en let faconsyning ved de ribbede ankler. Deres mellemtunge french terry-materiale har en blød, behagelig fornemmelse ligesom dine klassiske sweatpants.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.
  • En elastisk linning og et rundt udvendigt snoretræk giver en behagelig, custom pasform i taljen.
  • En skjult trykknaplukning på baglommerne hjælper med at opbevare dine småting sikkert.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Lommer til hænderne
  • Hoveddel: 78-84% bomuld/16-22% polyester. Sidelomme/baglomme: 100% bomuld.
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FN3801-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 175 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (20)

4.5 stjerner

  • ElodyK819250535

    Conforme aux attentes et aux photos

  • Guido680484570

    Ottimo tessuto e rispetta la taglia richiesta; taglia M per 1.76 e 84 kg

  • Dobre dresy

    Grzegorz882839540

    Rozmiar M to max do 180 cm wzrostu chyba ,że lubisz nosić ubrania fit lub lekko małe.

Nike Club-joggers i french terry til mænd

Nike Club

399,90 kr.

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