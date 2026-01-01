Nike Club
ID-mærke
Klarna tilgængelig ved kassen.
Med Nike Club-ID-mærket kan du have dine oplysninger lige ved hånden. Det gennemsigtige vindue viser dit ID-kort, dine kontaktoplysninger, dit adgangskort eller dit badge, og ved hjælp af Club-signaturkarabinkrogen kan du nemt fastgøre mærket til din taske, din bagage eller din nøglering.
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IW7992-091
Nike Club
Med Nike Club-ID-mærket kan du have dine oplysninger lige ved hånden. Det gennemsigtige vindue viser dit ID-kort, dine kontaktoplysninger, dit adgangskort eller dit badge, og ved hjælp af Club-signaturkarabinkrogen kan du nemt fastgøre mærket til din taske, din bagage eller din nøglering.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % polyester. For: 100 % polyester.
- Skal pletrenses
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/hvid
- Stylenr.: IW7992-091
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club