Nike Club ID-mærke

Med Nike Club-ID-mærket kan du have dine oplysninger lige ved hånden. Det gennemsigtige vindue viser dit ID-kort, dine kontaktoplysninger, dit adgangskort eller dit badge, og ved hjælp af Club-signaturkarabinkrogen kan du nemt fastgøre mærket til din taske, din bagage eller din nøglering.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: IW7992-091