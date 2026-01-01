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Nike Club ID-mærke - sort/sort/hvid

Nike Club

ID-mærke

129,90 kr.
ONESIZE

Klarna tilgængelig ved kassen.

Med Nike Club-ID-mærket kan du have dine oplysninger lige ved hånden. Det gennemsigtige vindue viser dit ID-kort, dine kontaktoplysninger, dit adgangskort eller dit badge, og ved hjælp af Club-signaturkarabinkrogen kan du nemt fastgøre mærket til din taske, din bagage eller din nøglering.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IW7992-091

Nike Club

129,90 kr.

Med Nike Club-ID-mærket kan du have dine oplysninger lige ved hånden. Det gennemsigtige vindue viser dit ID-kort, dine kontaktoplysninger, dit adgangskort eller dit badge, og ved hjælp af Club-signaturkarabinkrogen kan du nemt fastgøre mærket til din taske, din bagage eller din nøglering.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 100 % polyester. For: 100 % polyester.
  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: IW7992-091

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club ID-mærke

    Nike Club

    129,90 kr.

    Fuldend looket