triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 9
Nike Club-hættetrøje i french terry til mænd - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid

Nike Club

Hættetrøje i french terry til mænd

479,90 kr.
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
sort/sort/hvid
Obsidian/Obsidian/hvid
Light Magenta/Light Magenta/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne Nike Club-hættetrøje er fremstillet i et blødt french terry-materiale. Den har en klassisk pasform, der er designet til at føles, så den er nem at bruge sammen med andre lag.


  • Vist farve: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: FN3866-063

Nike Club

479,90 kr.

Denne Nike Club-hættetrøje er fremstillet i et blødt french terry-materiale. Den har en klassisk pasform, der er designet til at føles, så den er nem at bruge sammen med andre lag.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.
  • Hætten i dobbeltfleece tilføjer ekstra blødhed og varme.

Produktoplysninger

  • Rundt, flettet snoretræk
  • Broderet Nike Futura-logo
  • Lommepose
  • Ribkant og -manchetter
  • Hoveddel/hættefor: 80-84% polyester.
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: FN3866-063

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

3.8 stjerner

  • Super sweat à capuche

    Thibault991525035

    Rien à dire, parfait à la taille 👌🤝

  • Joanna690402492

    Idealna, wszystko w porządku .Polecam.

  • Daniel78fd90d8a48e4d328f691cd3cdc01926

    Wszystko jest super, rozmiar, dostawa no i oczywiście produkt sam w sobie.

Nike Club-hættetrøje i french terry til mænd

Nike Club

479,90 kr.

Fuldend looket

Item 3 of 54