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Nike Club-hættetrøje i french terry til mænd - sort/sort/Phantom

Nike Club

Hættetrøje i french terry til mænd

549,90 kr.
sort/sort/Phantom
Fir/Fir/Phantom
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Med french terry-materialet og den afslappede pasform handler denne hættetrøje om komfort.


  • Vist farve: sort/sort/Phantom
  • Stylenr.: IQ6266-010

Nike Club

549,90 kr.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Med french terry-materialet og den afslappede pasform handler denne hættetrøje om komfort.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
  • Standardpasformen giver en afslappet fornemmelse og er designet til at sidde tættere til kroppen, hvilket gør den nem at bruge som et lag.

Produktoplysninger

  • Broderet Club-emblem på brystet
  • Broderet Nike Futura-logo på ærmet
  • Hætte med snoretræk
  • Kængurulomme
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 80 % bomuld/20 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Phantom
  • Stylenr.: IQ6266-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club-hættetrøje i french terry til mænd

    Nike Club

    549,90 kr.

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