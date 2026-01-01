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Nike Club
Hættetrøje i french terry til mænd
549,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Med french terry-materialet og den afslappede pasform handler denne hættetrøje om komfort.
- Vist farve: sort/sort/Phantom
- Stylenr.: IQ6266-010
Nike Club
549,90 kr.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Med french terry-materialet og den afslappede pasform handler denne hættetrøje om komfort.
Fordele
- Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
- Standardpasformen giver en afslappet fornemmelse og er designet til at sidde tættere til kroppen, hvilket gør den nem at bruge som et lag.
Produktoplysninger
- Broderet Club-emblem på brystet
- Broderet Nike Futura-logo på ærmet
- Hætte med snoretræk
- Kængurulomme
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 80 % bomuld/20 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Phantom
- Stylenr.: IQ6266-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club
549,90 kr.