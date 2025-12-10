Nike Club-hættetrøje i french terry med fuld lynlås til mænd

Denne Nike Club-hættetrøje med lynlås i fuld længde giver afslappet komfort og et klassisk look. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: FN3884-010