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Nike Club-hættetrøje i french terry med fuld lynlås til mænd - sort/sort/hvid

Nike Club

Hættetrøje i french terry med fuld lynlås til mænd

529,90 kr.
sort/sort/hvid
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Denne Nike Club-hættetrøje med lynlås i fuld længde giver afslappet komfort og et klassisk look. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FN3884-010

Nike Club

529,90 kr.

Denne Nike Club-hættetrøje med lynlås i fuld længde giver afslappet komfort og et klassisk look. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.

Fordele

  • Standardpasformen er designet til at føles afslappet i hoveddelen, hvilket gør lagdeling nem.
  • Hætte i dobbeltlag giver ekstra varme.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Opdelt lommepose
  • Ribkant og -manchetter
  • Hoveddel/hættefor: 80-84% polyester.
  • Materialeprocenterne kan variere. Tjek mærkatet for at se den nøjagtige materialesammensætning.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FN3884-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 175 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (5)

4 stjerner

  • Più che una M sembra una L

    andreab336218981

    Tutto ok, diciamo che la taglia M è un po’ grande, però tutto sommato va bene lo stesso

  • A bit oversized

    JorgeRua74

    Um pouco oversized

  • Cool

    Joseeduardo959685191

    Sehr gut Qualität und gefällt mir sehr

Nike Club-hættetrøje i french terry med fuld lynlås til mænd

Nike Club

529,90 kr.

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