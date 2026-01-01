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Nike Club Flow-shorts i french terry til mænd - Fir/Phantom

Nike Club

Flow-shorts i french terry til mænd

379,90 kr.
Fir/Phantom
sort/Phantom
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse shorts lader dig følge med strømmen i behageligt french terry-materiale.


  • Vist farve: Fir/Phantom
  • Stylenr.: IQ7658-323

Nike Club

379,90 kr.

Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse shorts lader dig følge med strømmen i behageligt french terry-materiale.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
  • Standardpasformen er designet til at føles afslappede i sædet og lårene.
  • Indersømmen er designet til at gå til over knæet.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo på baglommen
  • Lommer til hænderne
  • Baglomme med trykknaplukning
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Fir/Phantom
  • Stylenr.: IQ7658-323

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club Flow-shorts i french terry til mænd

    Nike Club

    379,90 kr.

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