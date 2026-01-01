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Nike Club
Flow-shorts i french terry til mænd
379,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse shorts lader dig følge med strømmen i behageligt french terry-materiale.
- Vist farve: Fir/Phantom
- Stylenr.: IQ7658-323
Nike Club
379,90 kr.
Hvis du er på udkig efter en klassiker – bliv en del af klubben. Disse shorts lader dig følge med strømmen i behageligt french terry-materiale.
Fordele
- Det mellemvægtige french terry-materiale er naturligt åndbart med bløde løkker på indersiden.
- Standardpasformen er designet til at føles afslappede i sædet og lårene.
- Indersømmen er designet til at gå til over knæet.
Produktoplysninger
- Broderet Nike Futura-logo på baglommen
- Lommer til hænderne
- Baglomme med trykknaplukning
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Fir/Phantom
- Stylenr.: IQ7658-323
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club
379,90 kr.