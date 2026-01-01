Nike Club Fleece-hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn

Bevæg dig i dit eget tempo, og følg dine egne regler – ikke vejrets. Den er den perfekte løsning, når du har brug for noget mindre varmt end vores børstede fleece. French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt. Lyn op og kom udenfor.

Vist farve: sort/hvid

Stylenr.: FD3017-010