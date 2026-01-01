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Nike Club Fleece-hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn - sort/hvid

Nike Club Fleece

Hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Bevæg dig i dit eget tempo, og følg dine egne regler – ikke vejrets. Den er den perfekte løsning, når du har brug for noget mindre varmt end vores børstede fleece. French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt. Lyn op og kom udenfor.


  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: FD3017-010

Nike Club Fleece

379,90 kr.

Bevæg dig i dit eget tempo, og følg dine egne regler – ikke vejrets. Den er den perfekte løsning, når du har brug for noget mindre varmt end vores børstede fleece. French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt. Lyn op og kom udenfor.

Fordele

  • Vi udviklede vores størrelser til at fokusere på pasform, ikke køn, så ethvert barn kan spille på sin egen måde.
  • Opbevar alle dine snacks og skatte i forlommerne.
  • Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 80% bomuld/20% polyester. Rib: 97% bomuld/3% elastan.
  • Broderet Futura-logo
  • Ribmanchetter og -kant
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/hvid
  • Stylenr.: FD3017-010

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse S på og er 132 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Nike Club Fleece-hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn

    Nike Club Fleece

    379,90 kr.

    Fuldend looket