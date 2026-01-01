Nike Club Fleece
Hættetrøje i french terry med lynlås i fuld længde til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Bevæg dig i dit eget tempo, og følg dine egne regler – ikke vejrets. Den er den perfekte løsning, når du har brug for noget mindre varmt end vores børstede fleece. French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt. Lyn op og kom udenfor.
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: FD3017-010
Nike Club Fleece
Bevæg dig i dit eget tempo, og følg dine egne regler – ikke vejrets. Den er den perfekte løsning, når du har brug for noget mindre varmt end vores børstede fleece. French terry-materialet føles blødt og giver letvægtskomfort – ligesom en klassisk sweatshirt. Lyn op og kom udenfor.
Fordele
- Vi udviklede vores størrelser til at fokusere på pasform, ikke køn, så ethvert barn kan spille på sin egen måde.
- Opbevar alle dine snacks og skatte i forlommerne.
- Manchetterne og kanten i rib holder hættetrøjen på plads, når du bevæger dig.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 80% bomuld/20% polyester. Rib: 97% bomuld/3% elastan.
- Broderet Futura-logo
- Ribmanchetter og -kant
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/hvid
- Stylenr.: FD3017-010
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse S på og er 132 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 137 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Nike Club Fleece