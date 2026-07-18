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Gode bedømmelser
Nike Club-cargoshorts i fleece til mænd - Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid

Nike Club

Cargoshorts i fleece til mænd

399,90 kr.
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
sort/sort/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse klassiske shorts kombinerer det stilrene med det afslappede. Deres børstede fleece, som er glat på ydersiden og superblød på indersiden, giver komfort, du kan regne med.


  • Vist farve: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: FN3525-063

Nike Club

399,90 kr.

Disse klassiske shorts kombinerer det stilrene med det afslappede. Deres børstede fleece, som er glat på ydersiden og superblød på indersiden, giver komfort, du kan regne med.

Fordele

  • Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.
  • Standardpasformen er designet til at føles afslappede i sædet og lårene.
  • En baglomme og lommer til hænderne passer til de fleste telefoner.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Knælængde
  • Den elastiske linning har synligt flettet snoretræk
  • Hoveddel: 80-81% bomuld/19-20% polyester. Sidelomme på håndryggens side/baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
  • Stylenr.: FN3525-063

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 180 cm høj
    • Big and tall-modellen har størrelse 2XL på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (31)

4.4 stjerner

  • Snap buttons come off!

    teodori101942683

    Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.

  • Great pair of cargo shorts

    Nike 270

    [This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

  • Vacation gear

    Th117

    [This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel

    Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
    #productsprovidedbynike

Nike Club-cargoshorts i fleece til mænd

Nike Club

399,90 kr.

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