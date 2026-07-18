Nike Club-cargoshorts i fleece til mænd

Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse klassiske shorts kombinerer det stilrene med det afslappede. Deres børstede fleece, som er glat på ydersiden og superblød på indersiden, giver komfort, du kan regne med.
Nike Club
Disse klassiske shorts kombinerer det stilrene med det afslappede. Deres børstede fleece, som er glat på ydersiden og superblød på indersiden, giver komfort, du kan regne med.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.4 stjerner
Snap buttons come off!
teodori101942683
Very unhappy with my purchase! Had them just for one week and the snap buttons on the cargo pockets start to come off . I will never buy again . Strongly I do not recommend this shorts.
Great pair of cargo shorts
Nike 270
[This review was collected as part of a promotion.] Very comfortable and come down just past the knee. I would highly recommend these shorts
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Vacation gear
Th117
[This review was collected as part of a promotion.] Great comfortable vacation gear that allows you to relax and be comfortable while you travel
Produktet er modtaget uden omkostninger eller testet som en del af en lodtrækningspræmie/giveaway eller i bytte for en rabat.
#productsprovidedbynike
Nike Club