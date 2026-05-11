Nike Club-bukser i french terry med åben kant til mænd

AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
Klarna tilgængelig ved kassen.
Stilrent møder afslappet med disse klassiske joggers. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed. Den åbne kant lader bukserne hvile komfortabelt over skoene.
Nike Club
Stilrent møder afslappet med disse klassiske joggers. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed. Den åbne kant lader bukserne hvile komfortabelt over skoene.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
3.7 stjerner
AntoninoS204272534
Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole
AfonsoB259257767
I’m 181cm and S is fine/little bit loose
Bra byxa men stor storlek
JesperH824442880
Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna
Nike Club