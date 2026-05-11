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Nike Club-bukser i french terry med åben kant til mænd - sort/sort/hvid

Nike Club

Bukser i french terry med åben kant til mænd

399,90 kr.
sort/sort/hvid
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Stilrent møder afslappet med disse klassiske joggers. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed. Den åbne kant lader bukserne hvile komfortabelt over skoene.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HQ4422-010

Nike Club

399,90 kr.

Stilrent møder afslappet med disse klassiske joggers. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed. Den åbne kant lader bukserne hvile komfortabelt over skoene.

Fordele

  • De er designet til at være rummelige i sædet og lårene, så de sidder afslappet.
  • En skjult trykknaplukning på baglommerne hjælper med at opbevare dine småting sikkert.

Produktoplysninger

  • Broderet Nike Futura-logo
  • Elastisk linning med udvendigt snoretræk
  • Lommer til hænderne
  • Hoveddel: 80% bomuld/20% polyester. Sidelomme: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: HQ4422-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 183 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (14)

3.7 stjerner

  • AntoninoS204272534

    Too fragile, I wore them 2 times and there is already a hole

  • AfonsoB259257767

    I’m 181cm and S is fine/little bit loose

  • Bra byxa men stor storlek

    JesperH824442880

    Skönt material men stora i storleken. Har vanligtsvis large men borde valt medium i denna

Nike Club-bukser i french terry med åben kant til mænd

Nike Club

399,90 kr.

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