Nike Club-bukser i french terry med åben kant til mænd

Stilrent møder afslappet med disse klassiske joggers. Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed. Den åbne kant lader bukserne hvile komfortabelt over skoene.

Vist farve: sort/sort/hvid

Stylenr.: HQ4422-010