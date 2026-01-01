billede 1 af 5
Club Atlético de Madrid
Nike Football-T-shirt til større børn
189,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne klassiske Club Atlético de Madrid-T-shirt efterlader ingen tvivl om, hvor din loyalitet ligger. Bær den med stolthed.
- Vist farve: Deep Royal Blue
- Stylenr.: IM1704-455
Club Atlético de Madrid
189,90 kr.
Denne klassiske Club Atlético de Madrid-T-shirt efterlader ingen tvivl om, hvor din loyalitet ligger. Bær den med stolthed.
Produktoplysninger
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Deep Royal Blue
- Stylenr.: IM1704-455
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Club Atlético de Madrid.
Club Atlético de Madrid
189,90 kr.