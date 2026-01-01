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Club Atlético de Madrid
Nike Football-T-shirt til kvinder
219,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Hep Atlético Madrid til sejr i denne rummelige T-shirt. Mellemvægts-bomuldsjerseyen føles blød med et diskret fald – den perfekte kombination til kampe og weekender.
- Vist farve: Obsidian
- Stylenr.: IQ5056-451
Club Atlético de Madrid
219,90 kr.
Hep Atlético Madrid til sejr i denne rummelige T-shirt. Mellemvægts-bomuldsjerseyen føles blød med et diskret fald – den perfekte kombination til kampe og weekender.
Produktoplysninger
- Påtrykt grafik
- 100 % bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian
- Stylenr.: IQ5056-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Club Atlético de Madrid
219,90 kr.