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Club Atlético de Madrid Nike Football-T-shirt til kvinder - Obsidian

Club Atlético de Madrid

Nike Football-T-shirt til kvinder

219,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

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Hep Atlético Madrid til sejr i denne rummelige T-shirt. Mellemvægts-bomuldsjerseyen føles blød med et diskret fald – den perfekte kombination til kampe og weekender.


  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: IQ5056-451

Club Atlético de Madrid

219,90 kr.

Hep Atlético Madrid til sejr i denne rummelige T-shirt. Mellemvægts-bomuldsjerseyen føles blød med et diskret fald – den perfekte kombination til kampe og weekender.

Produktoplysninger

  • Påtrykt grafik
  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: IQ5056-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 179 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Club Atlético de Madrid Nike Football-T-shirt til kvinder

    Club Atlético de Madrid

    219,90 kr.

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