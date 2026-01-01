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Club Atlético de Madrid Nike Football-T-shirt til kvinder - sort

Club Atlético de Madrid

Nike Football-T-shirt til kvinder

219,90 kr.
sort
Deep Royal Blue
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne klassiske Club Atlético de Madrid-T-shirt efterlader ingen tvivl om, hvor din loyalitet ligger. Bær den med stolthed.


  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM1694-010

Club Atlético de Madrid

219,90 kr.

Denne klassiske Club Atlético de Madrid-T-shirt efterlader ingen tvivl om, hvor din loyalitet ligger. Bær den med stolthed.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort
  • Stylenr.: IM1694-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 178 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Club Atlético de Madrid Nike Football-T-shirt til kvinder

    Club Atlético de Madrid

    219,90 kr.

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