Club Atlético de Madrid Nike Football-joggers til større børn (drenge)

Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. French terry-materialet er faconsyet og har en klassisk pasform, som giver dig følelsen af yndlingsjoggers, mens holddetaljerne på låret viser din loyalitet over for dit yndlingshold.

Vist farve: Deep Royal Blue/hvid

Stylenr.: IO3548-455