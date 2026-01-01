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Club Atlético de Madrid Nike Football-joggers i french terry til mænd - Obsidian/hvid

Atlético Madrid Club

Nike Football-joggers i french terry til mænd

449,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Dette french terry-materiale med tapered snit og klassisk pasform giver dig følelsen af yndlings-joggers, mens holddetaljerne på låret viser din støtte til dit yndlingshold.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: II3413-451

Atlético Madrid Club

449,90 kr.

Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Dette french terry-materiale med tapered snit og klassisk pasform giver dig følelsen af yndlings-joggers, mens holddetaljerne på låret viser din støtte til dit yndlingshold.

Produktoplysninger

  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme på håndryggens side/baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: II3413-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Club Atlético de Madrid Nike Football-joggers i french terry til mænd

    Atlético Madrid Club

    449,90 kr.

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