Club Atlético de Madrid Nike Football-joggers i french terry til mænd

Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Dette french terry-materiale med tapered snit og klassisk pasform giver dig følelsen af yndlings-joggers, mens holddetaljerne på låret viser din støtte til dit yndlingshold.

Vist farve: Obsidian/hvid

Stylenr.: II3413-451