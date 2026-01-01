Club Atlético de Madrid Nike Football-joggers i french terry til mænd

Atlético Madrid Club
Nike Football-joggers i french terry til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Dette french terry-materiale med tapered snit og klassisk pasform giver dig følelsen af yndlings-joggers, mens holddetaljerne på låret viser din støtte til dit yndlingshold.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: II3413-451
Atlético Madrid Club
Disse Atlético Madrid-joggers er så bløde, varme og komfortable, at du næsten kan bo i dem. Dette french terry-materiale med tapered snit og klassisk pasform giver dig følelsen af yndlings-joggers, mens holddetaljerne på låret viser din støtte til dit yndlingshold.
Produktoplysninger
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme på håndryggens side/baglomme: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: II3413-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 189 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Anmeldelser (0)
Anmeldelser (0)
Ingen anmeldelser
Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Atlético Madrid Club.
Atlético Madrid Club