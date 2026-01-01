triangle, start, resume, beginVideo
 
billede 1 af 6
Club Atlético de Madrid Chill Terry Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder - Obsidian/hvid

Atlético Madrid Chill Terry

Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder

599,90 kr.
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne lette Club Atlético de Madrid-hættetrøje med løs pasform er designet til varmere vejr. Med det bløde og lette fald er stoffet med til at bygge broen mellem fleece og jerseystrik.


  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO3591-451

Atlético Madrid Chill Terry

599,90 kr.

Denne lette Club Atlético de Madrid-hættetrøje med løs pasform er designet til varmere vejr. Med det bløde og lette fald er stoffet med til at bygge broen mellem fleece og jerseystrik.

Produktoplysninger

  • Forlommer
  • Ribmanchetter og -kant
  • Hoveddel: 70 % bomuld/30 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian/hvid
  • Stylenr.: IO3591-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

Ingen anmeldelser

Giv din mening til kende. Vær den første til at gennemse Atlético Madrid Chill Terry.

    Club Atlético de Madrid Chill Terry Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

    Atlético Madrid Chill Terry

    599,90 kr.

    Fuldend looket