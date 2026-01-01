Club Atlético de Madrid Chill Terry Nike Football-hættetrøje med fuld lynlås til kvinder

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Atlético Madrid Chill Terry
Nike Football-hættetrøje med lynlås til kvinder
599,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne lette Club Atlético de Madrid-hættetrøje med løs pasform er designet til varmere vejr. Med det bløde og lette fald er stoffet med til at bygge broen mellem fleece og jerseystrik.
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO3591-451
Atlético Madrid Chill Terry
599,90 kr.
Denne lette Club Atlético de Madrid-hættetrøje med løs pasform er designet til varmere vejr. Med det bløde og lette fald er stoffet med til at bygge broen mellem fleece og jerseystrik.
Produktoplysninger
- Forlommer
- Ribmanchetter og -kant
- Hoveddel: 70 % bomuld/30 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Obsidian/hvid
- Stylenr.: IO3591-451
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Atlético Madrid Chill Terry
599,90 kr.