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Gode bedømmelser
Nike Club Alumni-shorts i french terry til mænd - sort/sort/hvid

Nike Club

Alumni-shorts i french terry til mænd

329,90 kr.
sort/sort/hvid
Sail/Sail/sort
Dark Grey Heather/Light Smoke Grey/hvid
Obsidian/Obsidian/hvid
Pink Foam/Pink Foam/hvid
Vælg størrelseStørrelsesguide

Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse Alumni-shorts i french terry er skabt med komforten fra Nike Club og har et afslappet snit med god plads i sædet og lårene.


  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FQ4950-010

Nike Club

329,90 kr.

Disse Alumni-shorts i french terry er skabt med komforten fra Nike Club og har et afslappet snit med god plads i sædet og lårene.

Fordele

  • Det mellemvægtige french terry-materiale (med ikke-børstede løkker på indersiden) giver struktur, åndbarhed og blødhed – så den er lige så klar til træningscentret, som den er til sofaen.
  • En baglomme hjælper med at holde dine småting sikre.

Produktoplysninger

  • Lommer til hænderne
  • Elastisk linning med rundt udvendigt snoretræk.
  • 58% bomuld/23% rayon/19% polyester. Forlomme: 100% bomuld; Linning: 49% rayon/47% bomuld/4% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/hvid
  • Stylenr.: FQ4950-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
    • Big and tall-modellen har størrelse 3XL på og er 196 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (58)

4.3 stjerner

  • sebastienpons@hotmail.fr

    Basic à avoir dans ses tenues.

  • Alessio964280210

    perfetti, molto comodi, li consiglio molto.

  • Un rosa sbiadito

    DanielaV366644012

    Sembrava carino il colore visto in foto, ma indossato e visto dal vivo non mi è piaciuto granché, troppo chiaro e senza identità. Inoltre la vestibilità mi sembra più ampia degli altri pantaloncini già in mio possesso dello stesso tipo.

Nike Club Alumni-shorts i french terry til mænd

Nike Club

329,90 kr.

Fuldend looket

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