Nike Classic Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd

Nike Classic

379,90 kr.

Ram din forsvarer med en driblekombination, de ikke kan se komme i disse klassiske 20 cm-shorts. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du kombinerer bevægelser eller løber hen over banen for at score.

Fordele Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.