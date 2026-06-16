Nike Classic Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd

Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Ram din forsvarer med en driblekombination, de ikke kan se komme i disse klassiske 20 cm-shorts. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du kombinerer bevægelser eller løber hen over banen for at score.
Nike Classic
Ram din forsvarer med en driblekombination, de ikke kan se komme i disse klassiske 20 cm-shorts. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du kombinerer bevægelser eller løber hen over banen for at score.
Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
Good quality
MarlonA401140809
Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.
Bel imprimé et bon short
davidd302913355
L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.
Nike Classic