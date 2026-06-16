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Nike Classic Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd - Parachute Beige/sort/sort

Genanvendte materialer

Nike Classic

Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd

379,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Ram din forsvarer med en driblekombination, de ikke kan se komme i disse klassiske 20 cm-shorts. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du kombinerer bevægelser eller løber hen over banen for at score.


  • Vist farve: Parachute Beige/sort/sort
  • Stylenr.: IF2585-297

Nike Classic

379,90 kr.

Ram din forsvarer med en driblekombination, de ikke kan se komme i disse klassiske 20 cm-shorts. De har også vores Nike Dri-FIT-teknologi, så du kan holde dig tør og godt tilpas, når du kombinerer bevægelser eller løber hen over banen for at score.

Fordele

Nike Dri-FIT-teknologien transporterer sveden væk fra huden, hvor den hurtigere fordamper, så du kan holde dig tør og godt tilpas.

Produktoplysninger

  • 100 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Parachute Beige/sort/sort
  • Stylenr.: IF2585-297

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Good quality

    MarlonA401140809

    Nice fit cool shorts, Will recommend to friends.

  • Bel imprimé et bon short

    davidd302913355

    L'imprimé dans une vacation camouflage est très beau et le fitting du short correspond bien à la taille.

Nike Classic Dri-FIT-basketballshorts (20 cm) til mænd

Nike Classic

379,90 kr.

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