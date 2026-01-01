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C.J. Stroud Houston Texans Nike NFL Game-spillertrøje til mænd - Pitch Blue

C.J. Stroud Houston Texans

Nike NFL Game-spillertrøje til mænd

949,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Støt op om en af dit holds største stjerner med denne Houston Texans-spillertrøje. En god ventilation og løstsiddende pasform gør den tør og behagelig at have på, og så har den det autentiske look fra baneuniformen.


  • Vist farve: Pitch Blue
  • Stylenr.: II7377-426

C.J. Stroud Houston Texans

949,90 kr.

Støt op om en af dit holds største stjerner med denne Houston Texans-spillertrøje. En god ventilation og løstsiddende pasform gør den tør og behagelig at have på, og så har den det autentiske look fra baneuniformen.

Fordele

  • Et rammetrykt navn, nummer og holdemblem giver letvægtsslidstyrke.
  • Ventilationen ved de varmeste områder hjælper med at holde dig kølig.

Produktoplysninger

  • NFL-logo ved V-halsen
  • Integreret nakkemærke
  • Vævet logomærke
  • 100% polyester
  • Tåler vask i maskine
  • Importeret
  • Vist farve: Pitch Blue
  • Stylenr.: II7377-426

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    C.J. Stroud Houston Texans Nike NFL Game-spillertrøje til mænd

    C.J. Stroud Houston Texans

    949,90 kr.

    Fuldend looket