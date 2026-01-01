C.J. Stroud Houston Texans
Nike NFL Game-spillertrøje til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Støt op om en af dit holds største stjerner med denne Houston Texans-spillertrøje. En god ventilation og løstsiddende pasform gør den tør og behagelig at have på, og så har den det autentiske look fra baneuniformen.
- Vist farve: Pitch Blue
- Stylenr.: II7377-426
C.J. Stroud Houston Texans
Støt op om en af dit holds største stjerner med denne Houston Texans-spillertrøje. En god ventilation og løstsiddende pasform gør den tør og behagelig at have på, og så har den det autentiske look fra baneuniformen.
Fordele
- Et rammetrykt navn, nummer og holdemblem giver letvægtsslidstyrke.
- Ventilationen ved de varmeste områder hjælper med at holde dig kølig.
Produktoplysninger
- NFL-logo ved V-halsen
- Integreret nakkemærke
- Vævet logomærke
- 100% polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue
- Stylenr.: II7377-426
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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C.J. Stroud Houston Texans