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Nike "City Pack"-T-shirt til mænd - Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog

Nike "City Pack"

T-shirt til mænd

299,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Air Max-familien er fuld af forskellige karakterer, hver med deres egen personlige stil. Lad os fejre dem.


  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stylenr.: IQ3765-070

Nike "City Pack"

299,90 kr.

Air Max-familien er fuld af forskellige karakterer, hver med deres egen personlige stil. Lad os fejre dem.

Produktoplysninger

  • 100 % bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Dark Smoke Grey/Cool Grey/Grey Fog
  • Stylenr.: IQ3765-070

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • Qualität hochwertig

    Enrico841255912

    einfach topp Qualität. Super Material.

Nike "City Pack"-T-shirt til mænd

Nike "City Pack"

299,90 kr.

Fuldend looket