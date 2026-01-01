Genanvendte materialer
Chicago Bulls Statement Edition
Jordan NBA MVP-jakke til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med mindst 75% genanvendte fibre
Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller strækker brystet ud efter en sejrsrække i denne Statement Edition MVP-jakke.
- Vist farve: Anthracite
- Stylenr.: IB0022-060
Chicago Bulls Statement Edition
Fra gaden til ligaen er Chicago Bulls altid i centrum i dit sind. Repræsenter dem, uanset om du er på farten eller strækker brystet ud efter en sejrsrække i denne Statement Edition MVP-jakke.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 100 % nylon. Kropsfor: 100 % polyester. Ærmefor: 100% nylon
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Anthracite
- Stylenr.: IB0022-060
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genbrugte nylon i Nike-produkter begynder som en variation af materialer, inklusive genbrugte tæpper og brugte fiskenet. Nylonet er rengjort, sorteret og forvandlet til flager, inden det gennemgår kemiske eller mekaniske genbrugsprocesser for at lave nye, genbrugte nylongarn.
- Tøj, der bruger materialer lavet af genanvendt nylon, reducerer kulstofemissionen med op til 50% sammenlignet med helt nyt nylon.
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Chicago Bulls Statement Edition