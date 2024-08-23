Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.

Vist farve: University Red/hvid/hvid

Stylenr.: AJ5593-657