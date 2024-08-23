Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.
Chicago Bulls Icon Edition
REPRÆSENTER DIT HOLD.
Chicago Bulls Icon Edition Nike NBA Swingman-shortsene er inspireret af de autentiske NBA-shorts. De er fremstillet i svedtransporterende materiale og har lommer i siden til opbevaring, der er nem at komme til. Designdetaljer matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
4.8 stjerner
Riccardo
Molto belli, pantaloncini molto leggeri, e molto comodi sia come abbigliamento lifestyle che per l’attività sportiva
Ottimo pantaloncino
Patrizia501063455
Pantaloncini molto belli acquistati taglia m per mio figlio di 16 anni è rimasto molto contento. Ottimo acquisto
Marcin793570222
super polecam
Chicago Bulls Icon Edition