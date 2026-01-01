Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club-joggers af fleece til mænd

Chicago Bulls Courtside
Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HV9776-010
Chicago Bulls Courtside
Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.
Fordele
Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.
Produktoplysninger
- Ribmanchetter
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme håndrygsiden: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HV9776-010
Størrelse og pasform
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Fuld længde: går til under anklen
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chicago Bulls Courtside