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Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club-joggers af fleece til mænd - sort/University Red

Chicago Bulls Courtside

Nike NBA Club Fleece-joggers til mænd

599,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.


  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HV9776-010

Chicago Bulls Courtside

599,90 kr.

Du elsker Bulls, så vis det på dit bryst! Disse specielle joggers med deres spraymalede, sprøjtede look hjælper dig med at stå fast i din fandom.

Fordele

Vores mellemvægtige, let børstede fleece, der er glat på ydersiden og let plysset på indersiden, hjælper med at holde dig lun, samtidig med at den er luftig. Det er et behageligt lag at have på året rundt og er perfekt til de drilske mellemtemperaturer.

Produktoplysninger

  • Ribmanchetter
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Sidelomme håndrygsiden: 100% bomuld. Baglomme: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HV9776-010

Størrelse og pasform

    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
    • Fuld længde: går til under anklen
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Chicago Bulls Courtside Nike NBA Club-joggers af fleece til mænd

    Chicago Bulls Courtside

    599,90 kr.

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