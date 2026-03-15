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Chicago Bulls Club Nike NBA-hættetrøje til mænd - University Red/hvid

Chicago Bulls Club

Nike NBA-hættetrøje til mænd

549,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Blød fleece og Bulls. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.


  • Vist farve: University Red/hvid
  • Stylenr.: HM9872-657

Chicago Bulls Club

549,90 kr.

Blød fleece og Bulls. Den er alt, hvad du elsker ved en Nike-hættetrøje, med lidt ekstra til fansene.

Produktoplysninger

  • Hoveddel/hættefor: 79% bomuld/21% polyester. Rib: 98% bomuld/2% elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: University Red/hvid
  • Stylenr.: HM9872-657

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • Felpa

    Giorgio40540547

    Ottimo , veste molto morbido, taglia perfetta !

  • Bardzo fajna bluza

    RafałT737750965

    Bluza prezentuje się super. Jakość materiału i jakość wykonania super

Chicago Bulls Club Nike NBA-hættetrøje til mænd

Chicago Bulls Club

549,90 kr.

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