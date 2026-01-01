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Chicago Bulls City Edition
Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd
979,90 kr.
Udsolgt:
Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket
Hvem vil du repræsentere, når du er i byen eller på banen for at spille? The Bulls, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, hvem dit yndlingshold er. Vis din stolthed i denne løstsiddende tracksuit.
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HQ5447-010
Chicago Bulls City Edition
979,90 kr.
Hvem vil du repræsentere, når du er i byen eller på banen for at spille? The Bulls, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, hvem dit yndlingshold er. Vis din stolthed i denne løstsiddende tracksuit.
Produktoplysninger
- Løstsiddende pasform
- Elastisk linning med snoretræk
- Hoveddel: 100 % polyester. Rib: 98% polyester/2% elastan. Lommepose på håndryggens side: 100% bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/University Red
- Stylenr.: HQ5447-010
Størrelse og pasform
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
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Chicago Bulls City Edition
979,90 kr.