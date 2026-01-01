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Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd - sort/University Red

Genanvendte materialer

Chicago Bulls City Edition

Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd

979,90 kr.

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Hvem vil du repræsentere, når du er i byen eller på banen for at spille? The Bulls, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, hvem dit yndlingshold er. Vis din stolthed i denne løstsiddende tracksuit.


  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HQ5447-010

Chicago Bulls City Edition

979,90 kr.

Hvem vil du repræsentere, når du er i byen eller på banen for at spille? The Bulls, selvfølgelig. Der er ingen tvivl om, hvem dit yndlingshold er. Vis din stolthed i denne løstsiddende tracksuit.

Produktoplysninger

  • Løstsiddende pasform
  • Elastisk linning med snoretræk
  • Hoveddel: 100 % polyester. Rib: 98% polyester/2% elastan. Lommepose på håndryggens side: 100% bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/University Red
  • Stylenr.: HQ5447-010

Størrelse og pasform

Anmeldelser (0)

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    Chicago Bulls City Edition Nike NBA Club Peak-tracksuit til mænd

    Chicago Bulls City Edition

    979,90 kr.

    Fuldend looket