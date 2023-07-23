Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Chicago Bulls Association Edition Swingman-shortsene henter inspiration fra de autentiske NBA-shorts. De har svedtransporterende fibre og sidelommer for lettilgængelig opbevaring med designdetaljer, der matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet af 100% genbrugte polyesterfibre.

Vist farve: hvid/University Red/sort

Stylenr.: AJ5592-100