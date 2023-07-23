Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
Genanvendte materialer
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Chicago Bulls Association Edition Swingman-shortsene henter inspiration fra de autentiske NBA-shorts. De har svedtransporterende fibre og sidelommer for lettilgængelig opbevaring med designdetaljer, der matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet af 100% genbrugte polyesterfibre.
Chicago Bulls Association Edition
AUTENTISK NBA-INSPIRATION.
Chicago Bulls Association Edition Swingman-shortsene henter inspiration fra de autentiske NBA-shorts. De har svedtransporterende fibre og sidelommer for lettilgængelig opbevaring med designdetaljer, der matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet af 100% genbrugte polyesterfibre.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
5 stjerner
minhtrang-restaurantk125416916
Super Qualität.sehr schön 😻
TeresaA975245030
Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra
Chicago Bulls Association Edition