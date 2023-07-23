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Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd - hvid/University Red/sort

Genanvendte materialer

Chicago Bulls Association Edition

Nike NBA Swingman-shorts til mænd

529,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre

Chicago Bulls Association Edition Swingman-shortsene henter inspiration fra de autentiske NBA-shorts. De har svedtransporterende fibre og sidelommer for lettilgængelig opbevaring med designdetaljer, der matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet af 100% genbrugte polyesterfibre.


  • Vist farve: hvid/University Red/sort
  • Stylenr.: AJ5592-100

Chicago Bulls Association Edition

529,90 kr.

AUTENTISK NBA-INSPIRATION.

Chicago Bulls Association Edition Swingman-shortsene henter inspiration fra de autentiske NBA-shorts. De har svedtransporterende fibre og sidelommer for lettilgængelig opbevaring med designdetaljer, der matcher dit holds look på banen. Dette produkt er fremstillet af 100% genbrugte polyesterfibre.

Fordele

  • Dri-FIT-teknologi holder dig tør og godt tilpas.
  • Dobbeltstrikket mesh er let, men slidstærkt.
  • Slidser i kanten sikrer fri bevægelse.

Produktoplysninger

  • Standardpasform giver en afslappet og fri fornemmelse
  • Sidesømslommer
  • 100% genbrugt polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: hvid/University Red/sort
  • Stylenr.: AJ5592-100

Størrelse og pasform

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Sådan blev det fremstillet

    • Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
    • Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.

Anmeldelser (2)

5 stjerner

  • minhtrang-restaurantk125416916

    Super Qualität.sehr schön 😻

  • TeresaA975245030

    Tuve que comprar una talla más, pero ahora estoy contenta con la compra

Chicago Bulls Association Edition Nike NBA Swingman-shorts til mænd

Chicago Bulls Association Edition

529,90 kr.

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