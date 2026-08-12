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Chelsea FC Victori One Nike-badesandaler til mænd - sort/multifarvet/hvid

Chelsea FC Victori One

Nike-badesandaler til mænd

319,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Disse Chelsea FC Victori One-badesandaler er et musthave til hverdagsaktiviteter og kan bruges til alt fra stranden til tribunen. Diskrete, men væsentlige opdateringer, som en bredere rem og blødere skum, gør det nemt at slappe af. Tag afsted – lad dine fødder få uendelig komfort.


  • Vist farve: sort/multifarvet/hvid
  • Stylenr.: IX3940-001

Chelsea FC Victori One

319,90 kr.

Disse Chelsea FC Victori One-badesandaler er et musthave til hverdagsaktiviteter og kan bruges til alt fra stranden til tribunen. Diskrete, men væsentlige opdateringer, som en bredere rem og blødere skum, gør det nemt at slappe af. Tag afsted – lad dine fødder få uendelig komfort.

Fordele

  • Det konturerede design er fremstillet i blødt skum, der giver letvægtsstødabsorbering.
  • Den teksturerede fodseng giver greb, der hjælper med at holde dine fødder på plads.
  • Den tykke, polstrede rem har krængede kanter, der giver ekstra komfort.
  • Et bredere design giver ekstra plads, så den passer til flere størrelser.
  • Ydersålsmønsteret giver greb fra stranden til gaden.

Produktoplysninger

  • Skal pletrenses
  • Importeret
  • Vist farve: sort/multifarvet/hvid
  • Stylenr.: IX3940-001

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

5 stjerner

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    Comfy and chelsea logo make it more beautiful than the regular ones

Chelsea FC Victori One Nike-badesandaler til mænd

Chelsea FC Victori One

319,90 kr.

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