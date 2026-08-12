Chelsea FC Victori One Nike-badesandaler til mænd

Disse Chelsea FC Victori One-badesandaler er et musthave til hverdagsaktiviteter og kan bruges til alt fra stranden til tribunen. Diskrete, men væsentlige opdateringer, som en bredere rem og blødere skum, gør det nemt at slappe af. Tag afsted – lad dine fødder få uendelig komfort.

Vist farve: sort/multifarvet/hvid

Stylenr.: IX3940-001