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Chelsea FC Tech Fleece Nike Football-shorts til mænd - Pitch Blue/Midwest Gold

Chelsea FC Tech Fleece

Nike-fodboldshorts til mænd

649,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på Chelsea FC uanset temperaturen.


  • Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stylenr.: IQ4964-426

Chelsea FC Tech Fleece

649,90 kr.

Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på Chelsea FC uanset temperaturen.

Produktoplysninger

  • Hoveddel: 53 % bomuld/47 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100 % bomuld.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold
  • Stylenr.: IQ4964-426

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Chelsea FC Tech Fleece Nike Football-shorts til mænd

    Chelsea FC Tech Fleece

    649,90 kr.

    Fuldend looket

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