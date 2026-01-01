Chelsea FC Tech Fleece Nike Football-shorts til mænd

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Chelsea FC Tech Fleece
Nike-fodboldshorts til mænd
649,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på Chelsea FC uanset temperaturen.
- Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stylenr.: IQ4964-426
Chelsea FC Tech Fleece
649,90 kr.
Vores førsteklasses, lette Tech Fleece, der er blød både indvendigt og udvendigt, giver dig masser af varme uden ekstra fylde, så du kan heppe på Chelsea FC uanset temperaturen.
Produktoplysninger
- Hoveddel: 53 % bomuld/47 % polyester. Lommepose på håndryggens side: 100 % bomuld.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue/Midwest Gold
- Stylenr.: IQ4964-426
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC Tech Fleece
649,90 kr.