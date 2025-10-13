Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til mænd

Chelsea FC

169,90 kr. 219,90 kr. 23% rabat

Denne Chelsea FC-T-shirt med afslappet pasform kanaliserer energien fra begyndelsen af 2000'erne og giver dig mulighed for at repræsentere din klub i afslappet komfort hele sæsonen.

Behind the Design om Total 90 Total 90-kollektionen blev designet til at præstere i alle kampens 90 minutter og blev et af de ikoniske sæt i 2000'erne takket være dets buede linjer, asymmetriske design og blandede materialer. Denne relancering giver den samme energi til en ny generation af spillere og fans.