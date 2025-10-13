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Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til mænd - Obsidian

Chelsea FC

Nike Total 90-fodbold-T-shirt til mænd

23% rabat

Udsolgt:

Dette produkt er ikke tilgængeligt i øjeblikket

Denne Chelsea FC-T-shirt med afslappet pasform kanaliserer energien fra begyndelsen af 2000'erne og giver dig mulighed for at repræsentere din klub i afslappet komfort hele sæsonen.


  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: HV4918-451

Chelsea FC

23% rabat

Denne Chelsea FC-T-shirt med afslappet pasform kanaliserer energien fra begyndelsen af 2000'erne og giver dig mulighed for at repræsentere din klub i afslappet komfort hele sæsonen.

Behind the Design om Total 90

Total 90-kollektionen blev designet til at præstere i alle kampens 90 minutter og blev et af de ikoniske sæt i 2000'erne takket være dets buede linjer, asymmetriske design og blandede materialer. Denne relancering giver den samme energi til en ny generation af spillere og fans.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Obsidian
  • Stylenr.: HV4918-451

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 188 cm høj
    • Løstsiddende pasform: rummelig og afslappet
  • Størrelsesguide

Anmeldelser (1)

5 stjerner

  • CFC TSHIRT

    Armadeus

    Accurate fit - quality cotton - nice graphic

Chelsea FC Nike Total 90-fodbold-T-shirt til mænd

Chelsea FC

23% rabat

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