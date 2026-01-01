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Chelsea FC Nike Football-T-shirt til kvinder - Pitch Blue

Chelsea FC

Nike Football-T-shirt til kvinder

219,90 kr.
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Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Vis din kærlighed til dit hold i denne Chelsea FC-T-shirt, som er fremstillet i blød letvægtsbomuld, der er perfekt til hverdagsbrug.


  • Vist farve: Pitch Blue
  • Stylenr.: IM1695-426

Chelsea FC

219,90 kr.

Vis din kærlighed til dit hold i denne Chelsea FC-T-shirt, som er fremstillet i blød letvægtsbomuld, der er perfekt til hverdagsbrug.

Produktoplysninger

  • 100% bomuld
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pitch Blue
  • Stylenr.: IM1695-426

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (0)

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    Chelsea FC Nike Football-T-shirt til kvinder

    Chelsea FC

    219,90 kr.

    Fuldend looket

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