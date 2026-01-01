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Chelsea FC
Nike Football-T-shirt til kvinder
219,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Vis din kærlighed til dit hold i denne Chelsea FC-T-shirt, som er fremstillet i blød letvægtsbomuld, der er perfekt til hverdagsbrug.
- Vist farve: Pitch Blue
- Stylenr.: IM1695-426
Chelsea FC
219,90 kr.
Vis din kærlighed til dit hold i denne Chelsea FC-T-shirt, som er fremstillet i blød letvægtsbomuld, der er perfekt til hverdagsbrug.
Produktoplysninger
- 100% bomuld
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue
- Stylenr.: IM1695-426
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 173 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC
219,90 kr.