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Chelsea F.C. Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn - sort/sort/Bright Blue

Chelsea FC

Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn

699,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Koldt vejr bør aldrig være grunden til, at du ikke repræsenterer dit hold. Denne jakke har et blødt fleecefor og syntetisk fyld, der holder dig varm uden at føles for stor. Chelsea FC-detaljerne foran og bagpå lader dig vise din stolthed fra alle sider.


  • Vist farve: sort/sort/Bright Blue
  • Stylenr.: IQ7122-010

Chelsea FC

699,90 kr.

Koldt vejr bør aldrig være grunden til, at du ikke repræsenterer dit hold. Denne jakke har et blødt fleecefor og syntetisk fyld, der holder dig varm uden at føles for stor. Chelsea FC-detaljerne foran og bagpå lader dig vise din stolthed fra alle sider.

Produktoplysninger

  • Forlommer
  • Indvendigt vævet navneskilt
  • Hoveddel/for/fyld: 100% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/sort/Bright Blue
  • Stylenr.: IQ7122-010

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse S på og er 145 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Chelsea F.C. Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn

    Chelsea FC

    699,90 kr.

    Fuldend looket