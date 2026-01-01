Chelsea F.C. Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn

Koldt vejr bør aldrig være grunden til, at du ikke repræsenterer dit hold. Denne jakke har et blødt fleecefor og syntetisk fyld, der holder dig varm uden at føles for stor. Chelsea FC-detaljerne foran og bagpå lader dig vise din stolthed fra alle sider.

Vist farve: sort/sort/Bright Blue

Stylenr.: IQ7122-010