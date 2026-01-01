Chelsea F.C. Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn

Chelsea FC
Nike Football-jakke med syntetisk fyld og hætte til større børn
Klarna tilgængelig ved kassen.
Koldt vejr bør aldrig være grunden til, at du ikke repræsenterer dit hold. Denne jakke har et blødt fleecefor og syntetisk fyld, der holder dig varm uden at føles for stor. Chelsea FC-detaljerne foran og bagpå lader dig vise din stolthed fra alle sider.
- Vist farve: sort/sort/Bright Blue
- Stylenr.: IQ7122-010
Chelsea FC
Koldt vejr bør aldrig være grunden til, at du ikke repræsenterer dit hold. Denne jakke har et blødt fleecefor og syntetisk fyld, der holder dig varm uden at føles for stor. Chelsea FC-detaljerne foran og bagpå lader dig vise din stolthed fra alle sider.
Produktoplysninger
- Forlommer
- Indvendigt vævet navneskilt
- Hoveddel/for/fyld: 100% polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/sort/Bright Blue
- Stylenr.: IQ7122-010
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse S på og er 145 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC