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Chelsea FC Club
Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd
479,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Chelsea FC-trøje er fremstillet i mellemtung, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.
- Vist farve: Pitch Blue/hvid
- Stylenr.: II3426-453
Chelsea FC Club
479,90 kr.
Denne Chelsea FC-trøje er fremstillet i mellemtung, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.
Produktoplysninger
- 80 % bomuld/20 % polyester
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Pitch Blue/hvid
- Stylenr.: II3426-453
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC Club
479,90 kr.