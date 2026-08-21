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Chelsea FC Club Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd - Pitch Blue/hvid

Chelsea FC Club

Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd

479,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne Chelsea FC-trøje er fremstillet i mellemtung, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.


  • Vist farve: Pitch Blue/hvid
  • Stylenr.: II3426-453

Chelsea FC Club

479,90 kr.

Denne Chelsea FC-trøje er fremstillet i mellemtung, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden.

Produktoplysninger

  • 80 % bomuld/20 % polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Pitch Blue/hvid
  • Stylenr.: II3426-453

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Ingen anmeldelser

    Chelsea FC Club Nike Football-sweatshirt med rund hals til mænd

    Chelsea FC Club

    479,90 kr.