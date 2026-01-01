Chelsea FC Club Nike Football-joggers til mænd

Vi tog en hverdagsfavorit og tilføjede Chelsea FC-stolthed for at skabe en behagelig klassiker, som du vil have på igen og igen. Vores semikraftige, børstede fleece føles ekstra blød på indersiden og glat på ydersiden, så du kan holde dig lun, samtidig med at den har en struktureret pasform.

Vist farve: Pitch Blue/hvid

Stylenr.: II3410-426