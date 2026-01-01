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Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge) - Bright Blue/hvid

Chelsea FC Club

Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

379,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.


  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3725-452

Chelsea FC Club

379,90 kr.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3725-452

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 130 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)

    Chelsea FC Club

    379,90 kr.

    Fuldend looket