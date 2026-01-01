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Chelsea FC Club
Nike Football-hættetrøje til større børn (drenge)
379,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: II3725-452
Chelsea FC Club
379,90 kr.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Denne letvægtsfleece, der er glat på ydersiden og er børstet blød på indersiden, er et nemt lag, når du vil have lidt ekstra varme.
Produktoplysninger
- Kængurulomme
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Hættefor: 100 % bomuld. Rib: 97 % bomuld/3 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: Bright Blue/hvid
- Stylenr.: II3725-452
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 130 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC Club
379,90 kr.