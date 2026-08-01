Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til mænd

Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Det mellemvægtige, semi-børstede fleece er let plysset på indersiden og glat på ydersiden.
Chelsea FC Club
Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Det mellemvægtige, semi-børstede fleece er let plysset på indersiden og glat på ydersiden.
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
1 stjerne
Missed the mark
jamesc221007928
New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.
Chelsea FC Club