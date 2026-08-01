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Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til mænd - Bright Blue/hvid

Chelsea FC Club

Nike Football-hættetrøje til mænd

529,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Det mellemvægtige, semi-børstede fleece er let plysset på indersiden og glat på ydersiden.


  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3419-452

Chelsea FC Club

529,90 kr.

Lad aldrig kulden være grunden til, at du ikke viser lidt kærlighed til Chelsea FC. Det mellemvægtige, semi-børstede fleece er let plysset på indersiden og glat på ydersiden.

Produktoplysninger

  • Kængurulomme
  • Hoveddel/hættefor: 80% bomuld/20% polyester
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: Bright Blue/hvid
  • Stylenr.: II3419-452

Størrelse og pasform

    • Modellen har størrelse M på og er 185 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

Anmeldelser (1)

1 stjerne

  • Missed the mark

    jamesc221007928

    New Nike hoodies have really missed the mark. They have gotten away from their classic fits. Hood on the hoodie is so insanely large and non functional. Medium is more like an XL.

Chelsea FC Club Nike Football-hættetrøje til mænd

Chelsea FC Club

529,90 kr.

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