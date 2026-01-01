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Chelsea FC City Side
Nike Football-hættetrøje i fleece til større børn
449,90 kr.
Klarna tilgængelig ved kassen.
Denne Chelsea FC-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.
- Vist farve: sort/Bright Blue
- Stylenr.: IQ6790-010
Chelsea FC City Side
449,90 kr.
Denne Chelsea FC-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.
Produktoplysninger
- Hætte med snoretræk
- Adskilt lommepose
- Ribkant og -manchetter
- Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan.
- Maskinvask
- Importeret
- Vist farve: sort/Bright Blue
- Stylenr.: IQ6790-010
Størrelse og pasform
- Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
- Standardpasform: ubesværet og traditionel
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
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Chelsea FC City Side
449,90 kr.