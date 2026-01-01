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Chelsea FC City Side Nike Football-hættetrøje i fleece til større børn - sort/Bright Blue

Chelsea FC City Side

Nike Football-hættetrøje i fleece til større børn

449,90 kr.

Klarna tilgængelig ved kassen.

Websitekampagner og rabatter gælder ikke for dette produkt.

Denne Chelsea FC-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.


  • Vist farve: sort/Bright Blue
  • Stylenr.: IQ6790-010

Chelsea FC City Side

449,90 kr.

Denne Chelsea FC-hættetrøje er fremstillet i mellemvægtigt, børstet fleece, der føles ekstra blødt på indersiden og glat på ydersiden. Standardpasformen føles afslappet i hele kroppen.

Produktoplysninger

  • Hætte med snoretræk
  • Adskilt lommepose
  • Ribkant og -manchetter
  • Hoveddel: 80 % bomuld/20 % polyester. Rib: 98 % bomuld/2 % elastan.
  • Maskinvask
  • Importeret
  • Vist farve: sort/Bright Blue
  • Stylenr.: IQ6790-010

Størrelse og pasform

    • Pigemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Drengemodellen har størrelse M på og er 147 cm høj
    • Standardpasform: ubesværet og traditionel
  • Størrelsesguide

Fragt og returvarer

Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.

Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.

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    Chelsea FC City Side Nike Football-hættetrøje i fleece til større børn

    Chelsea FC City Side

    449,90 kr.

    Fuldend looket