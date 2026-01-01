Chelsea FC Academy Pro SE Nike opvarmningstrøje til fodbold med korte ærmer til mænd

Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne tætsiddende kopitop er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør på kampdagen.

Vist farve: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue

Stylenr.: IB3806-012