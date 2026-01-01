Chelsea FC Academy Pro SE Nike opvarmningstrøje til fodbold med korte ærmer til mænd

Genanvendte materialer
Chelsea FC Academy Pro SE
Kortærmet Nike Dri-FIT-opvarmningstrøje til fodbold til mænd
Klarna tilgængelig ved kassen.
Dette produkt er fremstillet med 100% genanvendte polyesterfibre
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne tætsiddende kopitop er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør på kampdagen.
- Vist farve: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stylenr.: IB3806-012
Chelsea FC Academy Pro SE
Hvad med at føje lidt 90'er-stil til din Chelsea FC-samling? Denne tætsiddende kopitop er markeret med det klassiske klublogo og elskede orange detaljer og har svedtransporterende teknologi, der hjælper med at holde dig tør på kampdagen.
Produktinformation
- 100 % polyester
- Tåler vask i maskine
- Importeret
- Vist farve: Wolf Grey/Turf Orange/Pitch Blue
- Stylenr.: IB3806-012
Størrelse og pasform
- Modellen har størrelse M på og er 178 cm høj
- Slank pasform: elegant og skræddersyet
- Størrelsesguide
Fragt og returvarer
Standardlevering koster 70 kr. for ikke-Nike Members under 750 kr. og Nike Members under 375 kr.
Gratis 30-dages returnering, nogle undtagelser gælder.
Sådan blev det fremstillet
- Den genanvendte polyester i Nikes produkter begynder med genbrugte plastikflasker, der er blevet renset, revet i strimler og omdannet til små kugler. Derefter omdannes kuglerne til nyt garn i høj kvalitet og anvendes i vores produkter, der leverer uovertruffen performance med lavere miljømæssig påvirkning.
- Ud over at reducere affaldsmængden reducerer genbrugspolyester også CO2-udledningerne med op til 30% sammenlignet med nyfremstillet polyester. Nike afleder i gennemsnit 1 mia. plastikflasker årligt fra lossepladser og vandløb.
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Chelsea FC Academy Pro SE